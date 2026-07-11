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«Тобол» – «Окжетпес»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026

11 июля 2026 9:47
Тобол - Окжетпес
12 июл. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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2.25
Победа «Тобола»
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Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Тобол» и «Окжетпес» пройдет 12 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык Костанай». Хозяева находятся в нижней части таблицы на 13-м месте с 15 очками, но их атака под руководством лучшего бомбардира Жаслана Жумашева (7 голов) способна создавать моменты. Гости расположились на третьей строчке с 27 очками, однако их оборона крайне уязвима – они пропускают в пяти последних матчах и в среднем более двух голов за игру. Сможет ли «Тобол» воспользоваться слабостью защиты соперника и добыть важные очки на домашнем стадионе, или «Окжетпес» прервет свою неудачную серию и вернет себе уверенность?

Кто победит в матче

«Тобол» подходит к игре с противоречивой статистикой: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда нестабильна – она чередует победы с поражениями, но дома выглядит увереннее. В прошлом туре костанайцы уступили «Алтаю» (0:1), однако до этого обыграли тот же «Алтай» (3:1) и «Кызыл-Жар» (2:0). В очных встречах с «Окжетпесом» «Тобол» имеет преимущество – три победы в последних пяти матчах, включая победу 2:1 в сезоне 2023 года. Домашняя поддержка и более организованная игра в обороне могут стать решающими факторами.

«Окжетпес» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру), но при этом пропускает 13 голов (2,6 в среднем). Команда занимает высокое место, но ее защита является одной из худших в лиге – она пропускает в пяти последних матчах и в последней встрече потерпела разгромное поражение от «Кайрата» (0:5). Лучший бомбардир Оралхан Омиртаев забил всего четыре гола, что говорит о том, что команда не полагается на одного игрока. Однако в гостях «Окжетпес» играет нестабильно, и против мотивированного «Тобола» им будет сложно удержать свои ворота в неприкосновенности.

Итоговый вывод: «Тобол» имеет преимущество домашнего поля и более надежную оборону, тогда как «Окжетпес» пропускает в среднем более двух голов за игру. Учитывая, что хозяева часто обыгрывают этого соперника дома, а гости переживают кризис в защите, победа «Тобола» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Тобола».

Форма и история личных встреч

«Тобол» в последних матчах чередует победы и поражения, но дома играет увереннее, тогда как «Окжетпес» регулярно пропускает и в гостях часто теряет очки. В личных встречах «Тобол» имеет преимущество – три победы в пяти последних матчах, включая победу в домашней игре 2023 года. Это дает хозяевам психологическое преимущество перед этим матчем.

Личные встречи
73% (16)
5% (1)
23% (5)
36
Забитых мячей
16
1.64
В среднем за матч
0.73
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
3 : 1
12.07.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Окжетпес
2 : 1
21.06.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 1
13.07.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Окжетпес
0 : 1
05.04.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 0
23.07.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
1 : 2
28.05.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
0 : 2
24.11.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 0
22.09.2020
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Тобол
1 : 0
15.09.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
2 : 0
23.06.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Окжетпес
1 : 2
14.04.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Тобол
4 : 1
22.10.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
5 : 1
20.05.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
1 : 0
18.03.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Тобол
0 : 1
16.07.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Окжетпес
1 : 1
15.05.2016
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Тобол
1 : 0
31.10.2015
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Окжетпес
1 : 2
27.09.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Окжетпес
1 : 0
24.05.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Тобол
0 : 2
15.03.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Окжетпес
0 : 1
08.07.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Тобол
3 : 1
01.04.2012
Окжетпес
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Прогноз на победителя

«Тобол» имеет более организованную оборону и преимущество в личных встречах, тогда как «Окжетпес» испытывает серьезные проблемы в защите, пропуская в среднем более двух голов за игру. Учитывая домашнее поле и текущую форму, победа «Тобола» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Тобола» с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Тобол» и «Окжетпес» состоится 12 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык Костанай» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Sport Plus Qazaqstan.

«Тобол» – «Окжетпес»: смотреть онлайн

2.25
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Тобол
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14.07.2026
22:00
3.20
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