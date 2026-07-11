Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Тобол» и «Окжетпес» пройдет 12 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык Костанай». Хозяева находятся в нижней части таблицы на 13-м месте с 15 очками, но их атака под руководством лучшего бомбардира Жаслана Жумашева (7 голов) способна создавать моменты. Гости расположились на третьей строчке с 27 очками, однако их оборона крайне уязвима – они пропускают в пяти последних матчах и в среднем более двух голов за игру. Сможет ли «Тобол» воспользоваться слабостью защиты соперника и добыть важные очки на домашнем стадионе, или «Окжетпес» прервет свою неудачную серию и вернет себе уверенность?

Кто победит в матче

«Тобол» подходит к игре с противоречивой статистикой: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда нестабильна – она чередует победы с поражениями, но дома выглядит увереннее. В прошлом туре костанайцы уступили «Алтаю» (0:1), однако до этого обыграли тот же «Алтай» (3:1) и «Кызыл-Жар» (2:0). В очных встречах с «Окжетпесом» «Тобол» имеет преимущество – три победы в последних пяти матчах, включая победу 2:1 в сезоне 2023 года. Домашняя поддержка и более организованная игра в обороне могут стать решающими факторами.

«Окжетпес» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру), но при этом пропускает 13 голов (2,6 в среднем). Команда занимает высокое место, но ее защита является одной из худших в лиге – она пропускает в пяти последних матчах и в последней встрече потерпела разгромное поражение от «Кайрата» (0:5). Лучший бомбардир Оралхан Омиртаев забил всего четыре гола, что говорит о том, что команда не полагается на одного игрока. Однако в гостях «Окжетпес» играет нестабильно, и против мотивированного «Тобола» им будет сложно удержать свои ворота в неприкосновенности.

Итоговый вывод: «Тобол» имеет преимущество домашнего поля и более надежную оборону, тогда как «Окжетпес» пропускает в среднем более двух голов за игру. Учитывая, что хозяева часто обыгрывают этого соперника дома, а гости переживают кризис в защите, победа «Тобола» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Тобола».

Форма и история личных встреч

«Тобол» в последних матчах чередует победы и поражения, но дома играет увереннее, тогда как «Окжетпес» регулярно пропускает и в гостях часто теряет очки. В личных встречах «Тобол» имеет преимущество – три победы в пяти последних матчах, включая победу в домашней игре 2023 года. Это дает хозяевам психологическое преимущество перед этим матчем.

Прогноз на победителя

«Тобол» имеет более организованную оборону и преимущество в личных встречах, тогда как «Окжетпес» испытывает серьезные проблемы в защите, пропуская в среднем более двух голов за игру. Учитывая домашнее поле и текущую форму, победа «Тобола» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Тобола» с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Тобол» и «Окжетпес» состоится 12 июля 2026 года в Костанае на стадионе «Орталык Костанай» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Sport Plus Qazaqstan.