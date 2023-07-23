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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Окжетпес
Тобол - Окжетпес: обзор матча 23 июля 2023
Тобол
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Окжетпес
45+1'
Р. Оразов (П)
83'
С. Мужиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Окжетпес
ГОЛ! 2:0!
С. Мужиков
83'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
Б. Галым
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Оразов
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Павел Забелин
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Тобол
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
Окжетпес
14
Самат Шамши
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-3-3-1
1
Бусурманов
90
Семченков
5
Габараев
17
Жакупов
28
Забелин
20
Оразов
80
Илич
13
Киреенко
10
Галым
7
Жумашев
19
Мркаич
3-2-1-1-3
13
Чагров
5
Татаев
2
Рыжук
93
28
Гунченко
16
Шамши
7
Драченко
9
Абзалов
67
Калмырза
30
Жумаханов
17
Молдакараев
10
Галым
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
10
Галым
Остались в запасе
Тобол
Окжетпес
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
8
Серж Дебле
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
14
Самат Шамши
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
8
Серж Дебле
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
Остались в запасе
14
Самат Шамши
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Владимир Муханов
Статистика матча Тобол - Окжетпес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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