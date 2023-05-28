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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Окжетпес - Тобол
Окжетпес - Тобол: обзор матча 28 мая 2023
Окжетпес
28.05.2023, воскресенье, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Тобол
7'
М. Драченко
17'
С. Мужиков (П)
72'
С. Дебле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Окжетпес - Тобол
Замена
А. Джигеро
️️️️
С. Димитров
79'
78'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
С. Мужиков
78'
Замена
Р. Оразов
️️️️
М. Вукадинович
Замена
Ж. Молдакараев
️️️️
С. Сарсенов
73'
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Дебле
69'
Замена
С. Дебле
️️️️
И. Сергеев
69'
Замена
А. Сульич
️️️️
И. Чесноков
Желтая карточка
Д. Рыжук
64'
59'
Замена
Б. Каиров
️️️️
Б. Младович
Замена
М. Калмырза
️️️️
В. Гунченко
47'
32'
Желтая карточка
Б. Младович
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Мужиков
Желтая карточка
М. Драченко
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Драченко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
30
Санат Жумаханов
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
80
Йован Илич
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Окжетпес
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
99
Асмир Сульич
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
10
Бейбит Галым
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Чагров
2
Рыжук
5
Татаев
93
14
Шамши
28
Гунченко
7
Драченко
9
Абзалов
30
Димитров
11
Сарсенов
30
Жумаханов
4-1-3-1-1
32
Коновалов
22
Марочкин
4
Рогач
30
Младович
5
Габараев
29
Жарынбетов
80
Илич
7
Мужиков
5
Вукадинович
17
Чесноков
37
Сергеев
30
Димитров
49
Джигеро
49
Джигеро
30
Димитров
11
Сарсенов
17
Молдакараев
17
Молдакараев
11
Сарсенов
28
Гунченко
67
Калмырза
67
Калмырза
28
Гунченко
30
Младович
5
Каиров
5
Каиров
30
Младович
5
Вукадинович
20
Оразов
20
Оразов
5
Вукадинович
37
Сергеев
8
Дебле
8
Дебле
37
Сергеев
17
Чесноков
99
Сульич
99
Сульич
17
Чесноков
7
Мужиков
7
Жумашев
7
Жумашев
7
Мужиков
Остались в запасе
Окжетпес
Тобол
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
12
Саги Совет
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
10
Бейбит Галым
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
12
Саги Совет
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
10
Бейбит Галым
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Окжетпес - Тобол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Окжетпес
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