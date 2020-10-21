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FONBET Кубок России 2026/2027
Текстильщик - Арсенал
Текстильщик - Арсенал: обзор матча 21 октября 2020
Текстильщик
21.10.2020, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа 3, 3 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Арсенал
Пенальти не реализован!
М. Сидоров
ГОЛ!
А. Ломовицкий
3:4
ГОЛ!
Х. Аппаев
3:3
ГОЛ!
К. Панченко
2:3
ГОЛ!
А. Мнацаканян
2:2
ГОЛ!
Р. Бауэр
1:2
ГОЛ!
В. Романенко
1:1
ГОЛ!
Т. Бурлак
0:1
Пенальти не реализован!
Д. Фомин
88'
Замена
Т. Бурлак
️️️️
Д. Хлусевич
84'
Красная карточка
А. Сокол
67'
Замена
Э. Кангва
️️️️
М. Кадири
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Бачинский
64'
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
А. Мухаметзянов
64'
55'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Ю. Ковалев
Желтая карточка
Д. Фомин
54'
Желтая карточка
Ю. Морозов
47'
Замена
В. Романенко
️️️️
М. Батов
46'
46'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Р. Минаев
Замена
️️️️
И. Мосейчук
46'
15'
Желтая карточка
К. Кангва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
17
Максим Батов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Текстильщик
84
Иван Зириков
ВР
35
Максим Киселев
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
8
Александр Солодков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
55
Валерий Громыко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Смирнов
23
Макушкин
88
Обивалин
5
Морозов
17
Фомин
8
Мухаметзянов
17
Батов
7
Горюшкин
81
Сидоров
9
Мосейчук
77
Бачинский
3-4-1-2
50
Шамов
26
Хлусевич
88
Сокол
56
Довбня
17
Ковалев
6
Кадири
42
Кангва
4
Бауэр
15
Рассказов
77
Минаев
8
Панченко
8
Мухаметзянов
8
Мнацаканян
8
Мнацаканян
8
Мухаметзянов
17
Батов
77
Романенко
77
Романенко
17
Батов
77
Бачинский
14
Аппаев
14
Аппаев
77
Бачинский
17
Ковалев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
17
Ковалев
26
Хлусевич
90
Бурлак
90
Бурлак
26
Хлусевич
6
Кадири
10
Кангва
10
Кангва
6
Кадири
77
Минаев
17
Аджоев
17
Аджоев
77
Минаев
Остались в запасе
Текстильщик
Арсенал
7
Александр Шленкин
ЦФ
8
Александр Солодков
ЦП
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
84
Иван Зириков
ВР
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
55
Валерий Громыко
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
7
Александр Шленкин
ЦФ
8
Александр Солодков
ЦП
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
84
Иван Зириков
ВР
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
55
Валерий Громыко
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Текстильщик - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
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