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«Пари НН» – «Ротор»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

11 июля 2026 8:44
Нижний Новгород - Ротор
12 июл. 2026, воскресенье 16:30 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
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3.30
Ничья
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Матч 1 тура Первой лиги России между «Пари НН» и «Ротор» пройдет 12 июля 2026 года в Нижнем Новгороде. Хозяева, недавно выступавшие в РПЛ, подходят к старту сезона с нестабильными результатами в товарищеских матчах, а их оборона пропускает в среднем почти два гола за игру. Гости уверенно провели концовку прошлого сезона, разгромив «Чайку» (5:0) в последнем туре Первой лиги, и имеют преимущество в личных встречах. Сможет ли «Ротор» продолжить свою победную поступь и обыграть фаворита на его поле, или «Пари НН» возьмет свое за счет более высокого класса игроков?

Кто победит в матче

«Пари НН» подходит к игре с противоречивой статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда провела несколько товарищеских встреч, в которых уступила «Динамо» (1:2) и сыграла вничью с «Уфой» (2:2), что говорит о нестабильности в обороне. Однако хозяева имеют опыт выступлений в РПЛ и располагают более высоким классом игроков, что может стать решающим фактором. В очных встречах с «Ротором» «Пари НН» уступает – три поражения в пяти последних матчах, что создает дополнительное психологическое давление, но с учетом того, что эти матчи состоялись несколько лет назад, текущий состав команд изменился.

«Ротор» подходит к игре с более сбалансированными показателями: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уверенно завершила прошлый сезон, разгромив «Чайку» (5:0) в последнем туре Первой лиги, и провела хорошие товарищеские матчи, включая победы над «Уфой» (1:0) и «Акроном» (3:1). В очных встречах с «Пари НН» «Ротор» имеет преимущество – три победы в пяти последних матчах, что дает им психологическое преимущество перед стартом нового сезона.

Итоговый вывод: «Пари НН» имеет преимущество в классе, но «Ротор» показывает более стабильную игру и лучше подготовлен к сезону. Учитывая, что хозяева только адаптируются к Первой лиге, а гости уже давно выступают в этом дивизионе и имеют хорошую форму, ничья выглядит наиболее вероятным исходом. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

«Пари НН» нестабилен в обороне и редко побеждает в товарищеских матчах, тогда как «Ротор» показывает сбалансированную игру и имеет преимущество в очных встречах – три победы в пяти последних матчах. Это дает гостям психологическое преимущество, но домашнее поле и более высокий класс игроков хозяев могут уравнять шансы.

Личные встречи
50% (3)
0% (0)
50% (3)
10
Забитых мячей
10
1.67
В среднем за матч
1.67
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нижний Новгород
4 : 2
12.07.2026
Ротор
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
2 : 1
12.10.2019
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нижний Новгород
1 : 3
13.04.2019
Ротор
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ротор
2 : 1
23.09.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2018
Ротор
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1 : 2
07.10.2017
Нижний Новгород
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Артем Соколов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нижний Новгород
98
Ислам Имамов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ротор
99
Иван Литвенок
ВР
50
Владимир Сугробов
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
19
Никита Плотников
ОП
22
Павел Горелов
ОП
69
Илья Родионов
АП
90
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
77
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
98
Александр Хубулов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Медведев
17
Шильников
25
Карич
2
Александров
3
Коледин
94
Тимофеев
78
Калинский
27
Грулев
18
Соколов
72
Комиссаров
11
Пополитов
4-2-1-1-2
13
Чагров
15
Данилкин
23
Храмцов
25
Эмерсон
16
Поярков
8
Аюпов
5
Трошечкин
6
Умников
10
Симонян
7
Хохлачев
9
Алиев
94
Тимофеев
66
Гудков
66
Гудков
94
Тимофеев
3
Коледин
8
Майга
8
Майга
3
Коледин
11
Пополитов
93
Лапинский
93
Лапинский
11
Пополитов
27
Грулев
10
Бальбоа
10
Бальбоа
27
Грулев
72
Комиссаров
9
Сарвели
9
Сарвели
72
Комиссаров
6
Умников
19
Плотников
19
Плотников
6
Умников
23
Храмцов
22
Горелов
22
Горелов
23
Храмцов
10
Симонян
69
Родионов
69
Родионов
10
Симонян
7
Хохлачев
77
Эльдарушев
77
Эльдарушев
7
Хохлачев
9
Алиев
98
Хубулов
98
Хубулов
9
Алиев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ротор
98
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
99
Иван Литвенок
ВР
50
Владимир Сугробов
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
90
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Остались в запасе
99
Иван Литвенок
ВР
50
Владимир Сугробов
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
90
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов

Прогноз на победителя

«Пари НН» имеет преимущество в классе, но «Ротор» показывает более стабильную форму и лучше готов к старту сезона. Учитывая, что обе команды имеют примерно равные шансы, а хозяева только адаптируются к новому дивизиону, ничья выглядит наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Пари НН» и «Ротор» состоится 12 июля 2026 года в Нижнем Новгороде и начнется в 16:30 по московскому времени. Матч будет транслировать канал «МАТЧ! Премьер».

«Пари НН» – «Ротор»: смотреть онлайн

3.30
Ничья
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Ротор Нижний Новгород
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