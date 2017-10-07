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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Нижний Новгород
Ротор - Нижний Новгород: обзор матча 07 октября 2017
Ротор
07.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
76'
М. Бирюков
26'
Ю. Морозов
64'
А. Нежелев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Нижний Новгород
90'
+3
Желтая карточка
Т. Аюпов
Замена
И. Дранников
️️️️
С. Колычев
85'
81'
Замена
В. Карпухин
️️️️
И. Ламбарский
79'
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Нежелев
ГОЛ! 1:2!
М. Бирюков
76'
Замена
О. Николаев
️️️️
М. Султонов
72'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Нежелев
Замена
М. Бирюков
️️️️
М. Вотинов
63'
57'
Желтая карточка
А. Хрипков
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Борзых
53'
46'
Замена
И. Беляков
️️️️
Д. Щербак
46'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
М. Сорочкин
26'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Морозов
Желтая карточка
Н. Замалиев
21'
12'
Желтая карточка
М. Сорочкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Ротор
35
Валерий Поляков
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Евгений Стуканов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
4-2-2-2
16
Кобзев
2
Ионов
67
Колычев
88
Киреев
5
Пискунов
13
Замалиев
11
Концедалов
77
Романенко
28
Султонов
45
Вотинов
21
Борзых
3-3-2-1-1
31
Анисимов
90
Хрипков
7
Нежелев
5
Морозов
7
Маляров
8
Аюпов
88
Ганиев
99
Щербак
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
28
Султонов
11
Николаев
11
Николаев
28
Султонов
21
Борзых
34
Крутов
34
Крутов
21
Борзых
67
Колычев
4
Дранников
4
Дранников
67
Колычев
45
Вотинов
17
Бирюков
17
Бирюков
45
Вотинов
19
Ламбарский
9
Карпухин
9
Карпухин
19
Ламбарский
7
Нежелев
4
Абрамов
4
Абрамов
7
Нежелев
99
Щербак
10
Беляков
10
Беляков
99
Щербак
21
Сорочкин
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
21
Сорочкин
Остались в запасе
Ротор
Нижний Новгород
10
Владислав Сысуев
ЦП
35
Валерий Поляков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
8
Евгений Стуканов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
99
Николай Сысуев
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
35
Валерий Поляков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Остались в запасе
8
Евгений Стуканов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
99
Николай Сысуев
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Ротор - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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