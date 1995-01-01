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    Валерий Поляков

    Вратарь
    Имя Валерий
    Отчество Иванович
    Фамилия Поляков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник "Тобол" (Курган)
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 июля 1989 (33 года)
    Рост 190
    Вес 81
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