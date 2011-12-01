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    Владимир Гогберашвили

    Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Олегович
    Фамилия Гогберашвили
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кутаиси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 165
    Вес 58
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