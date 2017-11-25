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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Сочи
Нижний Новгород - Сочи: обзор матча 25 ноября 2017
Нижний Новгород
25.11.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 2
Завершен
Сочи
5'
А. Хрипков
16'
М. Сорочкин
88'
И. Юрганов
90+1'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Сочи
90'
+2
Замена
С. Цвейба
️️️️
М. Барсов
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
П. Киреенко
Желтая карточка
А. Анисимов
90'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
И. Ламбарский
89'
88'
ГОЛ! 2:1!
И. Юрганов
83'
Желтая карточка
Е. Песегов
78'
Желтая карточка
М. Маркосов
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
М. Сорочкин
71'
69'
Желтая карточка
П. Киреенко
61'
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Житников
Желтая карточка
А. Абрамов
60'
Вторая желтая
Д. Фомин
57'
55'
Замена
П. Киреенко
️️️️
В. Сарамутин
46'
Замена
А. Батютин
️️️️
М. Рогов
Замена
И. Беляков
️️️️
А. Нежелев
46'
Желтая карточка
Д. Фомин
38'
33'
Желтая карточка
М. Барсов
ГОЛ! 2:0!
М. Сорочкин
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Хрипков
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
14
Сандро Цвейба
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-3-1-1-1
31
Анисимов
7
Нежелев
5
Морозов
25
Филин
90
Хрипков
74
Фомин
4
Абрамов
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
4-3-1-2
54
Генералов
15
Житников
25
Бычков
53
Юрганов
4
Бабенков
27
Сарамутин
7
Песегов
31
Рогов
32
Кулишев
14
Барсов
24
Коротаев
7
Нежелев
10
Беляков
10
Беляков
7
Нежелев
19
Ламбарский
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
19
Ламбарский
21
Сорочкин
42
Кириллов
42
Кириллов
21
Сорочкин
27
Сарамутин
13
Киреенко
13
Киреенко
27
Сарамутин
31
Рогов
72
Батютин
72
Батютин
31
Рогов
14
Барсов
14
Цвейба
14
Цвейба
14
Барсов
15
Житников
9
Маркосов
9
Маркосов
15
Житников
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Николай Писарев
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Химик
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