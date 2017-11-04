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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Томь
Нижний Новгород - Томь: обзор матча 04 ноября 2017
Нижний Новгород
04.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Томь
78'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Соболев
78'
Замена
Д. Большунов
️️️️
Н. Гвинейский
Замена
И. Беляков
️️️️
М. Сорочкин
77'
74'
Желтая карточка
Н. Гвинейский
Замена
В. Манзон
️️️️
И. Горбунов
70'
Желтая карточка
И. Ламбарский
62'
55'
Желтая карточка
А. Саная
Замена
И. Ламбарский
️️️️
С. Каретник
46'
36'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
Замена
А. Абрамов
️️️️
Т. Аюпов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
7
Нежелев
25
Филин
5
Морозов
92
Хайруллов
8
Аюпов
74
Фомин
7
Маляров
31
Каретник
17
Горбунов
21
Сорочкин
4-1-3-2
42
Мелихов
23
Зуйков
66
Пульич
2
Гирдвайнис
5
Микуцкис
20
Померко
22
Иванов
98
Гвинейский
21
Макурин
7
Соболев
32
Саная
8
Аюпов
4
Абрамов
4
Абрамов
8
Аюпов
17
Горбунов
29
Манзон
29
Манзон
17
Горбунов
21
Сорочкин
10
Беляков
10
Беляков
21
Сорочкин
31
Каретник
19
Ламбарский
19
Ламбарский
31
Каретник
7
Соболев
29
Кудряшов
29
Кудряшов
7
Соболев
98
Гвинейский
97
Большунов
97
Большунов
98
Гвинейский
Остались в запасе
Нижний Новгород
Томь
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
16
Юрий Шафинский
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Нижний Новгород - Томь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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