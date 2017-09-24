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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Нижний Новгород
Зенит-2 - Нижний Новгород: обзор матча 24 сентября 2017
Зенит-2
24.09.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
38'
В. Сиротов
65'
А. Панюков
43'
М. Сорочкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Нижний Новгород
Замена
Н. Каккоев
️️️️
А. Панюков
90'
+2
84'
Желтая карточка
В. Манзон
80'
Замена
В. Карпухин
️️️️
А. Абрамов
75'
Замена
В. Манзон
️️️️
И. Ламбарский
67'
Замена
И. Беляков
️️️️
Д. Щербак
67'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
М. Сорочкин
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
65'
64'
Желтая карточка
К. Маляров
Замена
В. Соловейчик
️️️️
Л. Мусаев
64'
Желтая карточка
Л. Мусаев
58'
51'
Желтая карточка
А. Хрипков
Замена
Н. Андреев
️️️️
С. Крапухин
46'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
И. Камышев
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Сорочкин
ГОЛ! 1:0!
В. Сиротов
38'
Желтая карточка
В. Горулев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Зенит-2
88
Максим Рудаков
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
17
Антон Фролов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
3-4-3
31
Кизеев
3
Круговой
58
Зуев
96
Рукас
8
Горулев
11
Камышев
38
Мусаев
37
Сиротов
11
Панюков
36
Крапухин
82
Еловских
4-2-2-1-1
31
Анисимов
7
Маляров
90
Хрипков
25
Филин
4
Абрамов
8
Аюпов
74
Фомин
99
Щербак
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
11
Панюков
22
Каккоев
22
Каккоев
11
Панюков
38
Мусаев
81
Соловейчик
81
Соловейчик
38
Мусаев
36
Крапухин
7
Андреев
7
Андреев
36
Крапухин
11
Камышев
4
Пенчиков
4
Пенчиков
11
Камышев
19
Ламбарский
29
Манзон
29
Манзон
19
Ламбарский
4
Абрамов
9
Карпухин
9
Карпухин
4
Абрамов
99
Щербак
10
Беляков
10
Беляков
99
Щербак
21
Сорочкин
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
21
Сорочкин
Остались в запасе
Зенит-2
Нижний Новгород
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
17
Антон Фролов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
17
Антон Фролов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Зенит-2 - Нижний Новгород
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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0 : 2
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Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
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0 : 4
08.11.2026
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Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
МСА Петровский
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