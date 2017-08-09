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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Нижний Новгород
Сочи - Нижний Новгород: обзор матча 09 августа 2017
Сочи
09.08.2017, среда, 13:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
14'
О. Бабенков
61'
А. Кулишев
90'
С. Цвейба
9'
Д. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Нижний Новгород
ГОЛ! 3:1!
С. Цвейба
90'
89'
Желтая карточка
Ю. Морозов
Замена
М. Рогов
️️️️
О. Власов
83'
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Маркосов
80'
78'
Желтая карточка
А. Нежелев
73'
Замена
В. Манзон
️️️️
В. Карпухин
63'
Замена
А. Нежелев
️️️️
И. Ламбарский
Замена
А. Коротаев
️️️️
И. Соловьев
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Кулишев
61'
Замена
С. Цвейба
️️️️
В. Сарамутин
60'
58'
Замена
И. Беляков
️️️️
М. Сорочкин
46'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Хрипков
45'
+1
Желтая карточка
Д. Фомин
ГОЛ! 1:1!
О. Бабенков
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Сочи
1
Денис Книга
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
4-4-1-1
54
Генералов
4
Бабенков
25
Бычков
3
Пасько
17
Костин
9
Соловьев
7
Песегов
84
Власов
27
Сарамутин
32
Кулишев
9
Маркосов
3-3-1-1-2
31
Анисимов
90
Хрипков
92
Хайруллов
5
Морозов
4
Абрамов
74
Фомин
88
Ганиев
19
Ламбарский
17
Горбунов
9
Карпухин
21
Сорочкин
84
Власов
31
Рогов
31
Рогов
84
Власов
27
Сарамутин
14
Цвейба
14
Цвейба
27
Сарамутин
9
Маркосов
14
Барсов
14
Барсов
9
Маркосов
9
Соловьев
24
Коротаев
24
Коротаев
9
Соловьев
21
Сорочкин
10
Беляков
10
Беляков
21
Сорочкин
9
Карпухин
29
Манзон
29
Манзон
9
Карпухин
19
Ламбарский
7
Нежелев
7
Нежелев
19
Ламбарский
90
Хрипков
42
Кириллов
42
Кириллов
90
Хрипков
Остались в запасе
Сочи
Нижний Новгород
1
Денис Книга
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
7
Кирилл Маляров
ПЗ
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Сочи - Нижний Новгород
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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