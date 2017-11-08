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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Нижний Новгород
Химки - Нижний Новгород: обзор матча 08 ноября 2017
Химки
08.11.2017, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород
29'
Р. Хайруллов
56'
Ю. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Нижний Новгород
Желтая карточка
Д. Малания
90'
86'
Замена
И. Беляков
️️️️
М. Сорочкин
Замена
М. Пичугин
️️️️
И. Кузьмичев
69'
Желтая карточка
М. Батов
68'
56'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Морозов
Замена
М. Петрусев
️️️️
Д. Талалай
53'
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
С. Каретник
Замена
А. Титов
️️️️
А. Радченко
46'
33'
Желтая карточка
С. Каретник
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хайруллов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Сергей Каретник
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
45
Максим Пичугин
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
3-1-3-1-2
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
8
Талалай
17
Батов
9
Яковлев
77
Мостовой
27
Радченко
11
Кузьмичев
3-2-1-1-1
31
Анисимов
7
Нежелев
5
Морозов
25
Филин
7
Маляров
92
Хайруллов
31
Каретник
17
Горбунов
21
Сорочкин
11
Кузьмичев
45
Пичугин
45
Пичугин
11
Кузьмичев
8
Талалай
8
Петрусев
8
Петрусев
8
Талалай
27
Радченко
34
Титов
34
Титов
27
Радченко
21
Сорочкин
10
Беляков
10
Беляков
21
Сорочкин
31
Каретник
19
Ламбарский
19
Ламбарский
31
Каретник
Остались в запасе
Химки
Нижний Новгород
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Химки - Нижний Новгород
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Новые Химки
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