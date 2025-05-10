Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Химки
Оренбург - Химки: обзор матча 10 мая 2025
Оренбург
10.05.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Химки
52'
К. Караташ
79'
А. Руденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Химки
90'
+5
Замена
Б. Амиан
️️️️
З. Бакаев
Замена
С. Оганесян
️️️️
Б. Мансилья
81'
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Руденко
75'
Замена
Ориньо
️️️️
И. Берковский
75'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
А. Корредера
67'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Заболотный
66'
Желтая карточка
З. Бакаев
Замена
Я. Михайлов
️️️️
А. Касимов
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Караташ
Пас отдал
Д. Рыбчинский
52'
Замена
К. Караташ
️️️️
А. Малых
51'
48'
Желтая карточка
Р. Мехия
Желтая карточка
Б. Мансилья
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
(К)
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Илья Берковский
АП
91
Антон Заболотный
(К)
ЦФ
Оренбург
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
54
Николай Косерик
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-2-3-2
99
Сысуев
27
Прохин
38
Касимов
5
Татаев
31
Зотов
12
Малых
11
Мансилья
13
Башич
20
Рыбчинский
9
Савельев
17
Гюрлюк
4-1-2-2-1
80
Кокарев
72
Фернандес
25
Филин
14
Джикия
5
Степанов
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
12
Малых
88
Караташ
88
Караташ
12
Малых
38
Касимов
5
Михайлов
5
Михайлов
38
Касимов
11
Мансилья
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Мансилья
17
Берковский
99
Ориньо
99
Ориньо
17
Берковский
7
Бакаев
29
Амиан
29
Амиан
7
Бакаев
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
91
Заболотный
19
Руденко
19
Руденко
91
Заболотный
Остались в запасе
Оренбург
Химки
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
54
Николай Косерик
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
54
Николай Косерик
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
26
Химми Марин
ЛВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Оренбург - Химки
1
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
9
Нарушения
12
11
Офсайды
1
5
Количество передач
394
285
Сейвы
2
8
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Химки
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
Вчера, 14:58
6
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 11:50
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
Вчера, 09:33
Игрок «Оренбурга» заявил об оскорблениях от тренеров ЦСКА
28 ноября
4
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
Вчера, 14:58
6
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 11:50
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
Вчера, 09:33
Игрок «Оренбурга» заявил об оскорблениях от тренеров ЦСКА
28 ноября
4
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+