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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Акрон
Химки - Акрон: обзор матча 27 апреля 2025
Химки
27.04.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Акрон
25'
К. Савичев (АГ)
29'
Л. Вера (П)
12'
А. Дзюба
67'
Р. Эсковаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Акрон
90'
+4
Желтая карточка
И. Неделчару
Замена
А. Руденко
️️️️
Л. Вера
88'
Желтая карточка
Д. Фернандес
85'
Замена
П. Голубович
️️️️
И. Берковский
79'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
А. Корредера
79'
67'
ГОЛ! 2:2!
Р. Эсковаль
Желтая карточка
А. Заболотный
65'
62'
Замена
В. Хубулов
️️️️
С. Лончар
62'
Замена
К. Данилин
️️️️
С. Бакаев
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
61'
46'
Замена
М. Болдырев
️️️️
Д. Пестряков
46'
Замена
И. Неделчару
️️️️
М. Бокоев
42'
Желтая карточка
М. Бокоев
37'
Желтая карточка
Р. Фернандес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Вера
29'
28'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Савичев
25'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Р. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Химки
93
Илья Тусеев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
4-1-2-2-1
80
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
14
Корредера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
4-2-1-2-1
78
Васютин
4
Савичев
26
Эсковаль
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
35
Джаковац
17
Бакаев
71
Пестряков
22
Дзюба
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
32
Вера
19
Руденко
19
Руденко
32
Вера
7
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Бакаев
19
Бокоев
24
Неделчару
24
Неделчару
19
Бокоев
71
Пестряков
91
Болдырев
91
Болдырев
71
Пестряков
15
Лончар
8
Хубулов
8
Хубулов
15
Лончар
17
Бакаев
23
Данилин
23
Данилин
17
Бакаев
Остались в запасе
Химки
Акрон
93
Илья Тусеев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
Статистика матча Химки - Акрон
2
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
19
Офсайды
1
3
Количество передач
325
376
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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