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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Ростов
Химки - Ростов: обзор матча 04 мая 2025
Химки
04.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
70'
Л. Вера
89'
М. Осипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Ростов
Замена
И. Садыгов
️️️️
Л. Вера
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Осипенко
Замена
П. Голубович
️️️️
И. Берковский
84'
83'
Замена
А. Шамонин
️️️️
И. Комаров
77'
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Сутормин
ГОЛ! 1:0!
Л. Вера
Пас отдал
А. Руденко
70'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Р. Мехия
69'
Замена
А. Руденко
️️️️
З. Бакаев
69'
62'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Х. Байрамян
62'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
62'
Замена
М. Осипенко
️️️️
А. Лангович
Пенальти не реализован!
Л. Вера
58'
Желтая карточка
Л. Вера
45'
+3
Желтая карточка
З. Бакаев
14'
5'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
(К)
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
(К)
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
18
Константин Кучаев
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-2-2-1
80
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
14
Корредера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
3-2-3-2
1
Ятимов
87
Лангович
67
Игнатов
3
Сако
11
Сутормин
40
Вахания
10
Комаров
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
21
Шанталий
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
87
Лангович
55
Осипенко
55
Осипенко
87
Лангович
19
Байрамян
18
Кучаев
18
Кучаев
19
Байрамян
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
10
Комаров
91
Шамонин
91
Шамонин
10
Комаров
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Химки
Ростов
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Денис Титов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Химки - Ростов
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
6
15
Офсайды
3
0
Количество передач
280
360
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
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