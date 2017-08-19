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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Нижний Новгород
Cибирь - Нижний Новгород: обзор матча 19 августа 2017
Cибирь
19.08.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
38'
Р. Магаль
88'
Р. Хайруллов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Нижний Новгород
88'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хайруллов
Желтая карточка
А. Аравин
86'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Азаров
79'
70'
Замена
И. Ганиев
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
А. Макаренко
️️️️
М. Андреев
65'
61'
Замена
И. Беляков
️️️️
В. Манзон
58'
Замена
А. Нежелев
️️️️
Д. Щербак
55'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Ю. Морозов
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
Р. Беляев
46'
43'
Желтая карточка
В. Манзон
ГОЛ! 1:0!
Р. Магаль
38'
10'
Желтая карточка
И. Горбунов
Желтая карточка
В. Галыш
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Цыган
15
Цховребов
29
Мищенко
3
Плопа
2
Аравин
28
Магаль
37
Чеботару
88
Галыш
77
Андреев
7
Беляев
99
Азаров
3-2-2-1-2
31
Анисимов
90
Хрипков
92
Хайруллов
5
Морозов
8
Аюпов
74
Фомин
99
Щербак
87
Гогберашвили
17
Горбунов
9
Карпухин
29
Манзон
77
Андреев
8
Макаренко
8
Макаренко
77
Андреев
7
Беляев
4
Рухаиа
4
Рухаиа
7
Беляев
99
Азаров
18
Дудолев
18
Дудолев
99
Азаров
5
Морозов
4
Абрамов
4
Абрамов
5
Морозов
29
Манзон
10
Беляков
10
Беляков
29
Манзон
87
Гогберашвили
88
Ганиев
88
Ганиев
87
Гогберашвили
99
Щербак
7
Нежелев
7
Нежелев
99
Щербак
Остались в запасе
Cибирь
Нижний Новгород
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Cибирь - Нижний Новгород
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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