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    ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка

    «Сочи» минимально обыграл «Луч» в матче 33-го тура ФНЛ благодаря голу нападающего Николая Обольского. После этой победы сочинцы приблизились к лидирующему «Тамбову» на расстояние одного очка.

    В других встречах «Спартак-2» победил «Тюмень», а «Краснодар-2» сыграл вничью с «Ротором».

    Россия. Первенство ФНЛ. 33-й тур

    СКА-Хабаровск – Химки – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Рязанцев, 43.

    Луч – Сочи – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Обольский, 65.

    Сибирь – Томь – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Коржунов, 28.

    Тюмень – Спартак-2 – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Бакаев, 33; 0:2 – Нимели, 37; 1:2 – Милосавлиев, 45+3.

    Краснодар-2 – Ротор – 0:0

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9032

      slavutiq70 37 минут назад

      Сочи давно пора в вышку,,,город большой,климат футбольный,новый стадион,,,

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