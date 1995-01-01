ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка

Сочи давно пора в вышку,,,город большой,климат футбольный,новый стадион,,,
«Сочи» минимально обыграл «Луч» в матче 33-го тура ФНЛ благодаря голу нападающего Николая Обольского. После этой победы сочинцы приблизились к лидирующему «Тамбову» на расстояние одного очка.
В других встречах «Спартак-2» победил «Тюмень», а «Краснодар-2» сыграл вничью с «Ротором».
Россия. Первенство ФНЛ. 33-й тур
СКА-Хабаровск – Химки – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Рязанцев, 43.
Гол: 0:1 – Обольский, 65.
Гол: 1:0 – Коржунов, 28.
Тюмень – Спартак-2 – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Бакаев, 33; 0:2 – Нимели, 37; 1:2 – Милосавлиев, 45+3.