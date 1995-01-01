ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка

«Сочи» минимально обыграл «Луч» в матче 33-го тура ФНЛ благодаря голу нападающего Николая Обольского. После этой победы сочинцы приблизились к лидирующему «Тамбову» на расстояние одного очка.

В других встречах «Спартак-2» победил «Тюмень», а «Краснодар-2» сыграл вничью с «Ротором».

Россия. Первенство ФНЛ. 33-й тур

СКА-Хабаровск – Химки – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рязанцев, 43.

Луч – Сочи – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Обольский, 65.

Сибирь – Томь – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Коржунов, 28.

Тюмень – Спартак-2 – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Бакаев, 33; 0:2 – Нимели, 37; 1:2 – Милосавлиев, 45+3.

Краснодар-2 – Ротор – 0:0

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