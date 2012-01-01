ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ

а про вылет в ПФЛ Балтики надо тоже писать, вылет в ПФЛ с новым стадионом))
Сегодня состоялся последний 38-й тур ФНЛ.
«Нижний Новгород» на своем поле победил «Мордовию», благодаря голам Павла Голышева, Максима Палиенко и Александра Салугина.
Нижегородцы заняли четвертое место и вместе с «Томью» и сыграют в переходных матчах за право выступать в РПЛ. Соперники – «Уфа» или «Крылья Советов».
Россия. Первенство ФНЛ. 38-й тур
Голы: 0:1 – Ежов, 38; 0:2 – Пруцев, 61; 1:2 – Султонов, 85.
Голы: 1:0 – Самойлов, 19; 2:0 – Низамутдинов, 33; 3:0 – Самойлов, 41; 3:1 – Каюмов, 43; 3:2 – Земсков, 51; 4:2 – Самойлов, 73.
Нижний Новгород – Мордовия – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Голышев, 12; 2:0 – Палиенко, 42; 3:0 – Салугин, 55; 3:1 – Киреев, 66.
Голы: 1:0 – Чернышов, 8; 2:0 – Обухов, 21; 2:1 – Шамкин, 37.
Голы: 0:1 – Мамин, 14 (автогол); 1:1 – Нимели, 53.
Удаление: нет – Юрганов, 51.
Голы: 0:1 – Павленко, 45+2 (с пенальти); 1:1 – Барков, 60; 2:1 – Петрусев, 62.
Голы: 1:0 – Тишкин, 20; 1:1 – Милосавлиев, 53.
Армавир – СКА-Хабаровск – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Поляков, 59; 2:0 – Мирошниченко, 79 (с пенальти).
Удаление: Бабенков, 58 – нет.