Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ

    Сегодня состоялся последний 38-й тур ФНЛ.

    «Нижний Новгород» на своем поле победил «Мордовию», благодаря голам Павла Голышева, Максима Палиенко и Александра Салугина.

    Нижегородцы заняли четвертое место и вместе с «Томью» и сыграют в переходных матчах за право выступать в РПЛ. Соперники – «Уфа» или «Крылья Советов».

    Россия. Первенство ФНЛ. 38-й тур

    Сибирь – Краснодар-2 – 0:0

    Ротор – Чертаново – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ежов, 38; 0:2 – Пруцев, 61; 1:2 – Султонов, 85.

    Шинник – Авангард – 4:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Самойлов, 19; 2:0 – Низамутдинов, 33; 3:0 – Самойлов, 41; 3:1 – Каюмов, 43; 3:2 – Земсков, 51; 4:2 – Самойлов, 73.

    Нижний Новгород – Мордовия – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Голышев, 12; 2:0 – Палиенко, 42; 3:0 – Салугин, 55; 3:1 – Киреев, 66.

    Тамбов – Зенит-2 – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Чернышов, 8; 2:0 – Обухов, 21; 2:1 – Шамкин, 37.

    Спартак-2 – Сочи – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мамин, 14 (автогол); 1:1 – Нимели, 53.

    Удаление: нет – Юрганов, 51.

    Химки – Луч – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Павленко, 45+2 (с пенальти); 1:1 – Барков, 60; 2:1 – Петрусев, 62.

    Балтика – Тюмень – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тишкин, 20; 1:1 – Милосавлиев, 53.

    Армавир – СКА-Хабаровск – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Поляков, 59; 2:0 – Мирошниченко, 79 (с пенальти).

    Факел – Томь – 0:0

    Удаление: Бабенков, 58 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5865

      KLIM777 59 минут назад

      а про вылет в ПФЛ Балтики надо тоже писать, вылет в ПФЛ с новым стадионом))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71005
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru