ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ

Сегодня состоялся последний 38-й тур ФНЛ.

«Нижний Новгород» на своем поле победил «Мордовию», благодаря голам Павла Голышева, Максима Палиенко и Александра Салугина.

Нижегородцы заняли четвертое место и вместе с «Томью» и сыграют в переходных матчах за право выступать в РПЛ. Соперники – «Уфа» или «Крылья Советов».

Россия. Первенство ФНЛ. 38-й тур

Сибирь – Краснодар-2 – 0:0

Ротор – Чертаново – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ежов, 38; 0:2 – Пруцев, 61; 1:2 – Султонов, 85.

Шинник – Авангард – 4:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Самойлов, 19; 2:0 – Низамутдинов, 33; 3:0 – Самойлов, 41; 3:1 – Каюмов, 43; 3:2 – Земсков, 51; 4:2 – Самойлов, 73.

Нижний Новгород – Мордовия – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Голышев, 12; 2:0 – Палиенко, 42; 3:0 – Салугин, 55; 3:1 – Киреев, 66.

Тамбов – Зенит-2 – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Чернышов, 8; 2:0 – Обухов, 21; 2:1 – Шамкин, 37.

Спартак-2 – Сочи – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мамин, 14 (автогол); 1:1 – Нимели, 53.

Удаление: нет – Юрганов, 51.

Химки – Луч – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Павленко, 45+2 (с пенальти); 1:1 – Барков, 60; 2:1 – Петрусев, 62.

Балтика – Тюмень – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тишкин, 20; 1:1 – Милосавлиев, 53.

Армавир – СКА-Хабаровск – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Поляков, 59; 2:0 – Мирошниченко, 79 (с пенальти).

Факел – Томь – 0:0

Удаление: Бабенков, 58 – нет.

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