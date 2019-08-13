Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой

Болельщик «Сибири» Виктор Афанасьев в июне получил 8,5 лет тюрьмы за убийство поклонника «Енисея» Эдуарда Самышкина.

Инцидент случился в ноябре 2017 года во время потасовки между фанатами новосибирского и красноярского клубов. В ходе драки Самышкину пробили висок и сломали шейные позвонки, в результате чего он скончался на месте.

Следствие считает, что смертельные травмы болельщику «Енисея» нанес Афанасьев. По словам матери осужденного Натальи Афанасьевой, ее сын не виноват – Самышкина бил другой человек. Виктор также отрицает свою вину.

– Виктор отрицает свою вину в смерти Эдуарда Самышкина.

– Свидетель, который приехал к нам домой, стал убеждать, что сын озверел, что его оттаскивали от погибшего… Мы с мужем не поверили ни слову. Витя всегда держит себя в рамках и против правил не пойдет: бить лежачего не будет.

Когда мы ознакомились с видео, сразу опознали своего ребенка. Витя был в стороне от потерпевшего, ближе, чем на 1,5-2 метра, к нему не подходил. У него был один оппонент, который упал. Витя спросил: «Будешь лежать?» И, услышав ответ «да», пошел смотреть, кому еще нужна помощь.

Все оставшееся время он, скажем так, прогуливался от эпицентра драки, где находился потерпевший. Но на самом интересном месте видеозапись была испорчена. Почему следствие не хочет видеть, что Витя был в стороне от потерпевшего, – вот вопрос.

– Что за человек к вам приходил?

– С ним Виктор уехал из Новосибирска после драки. Впервые мы услышали о нем, когда 30 ноября этот человек нашел телефон моего мужа и позвонил среди ночи. Думаю, он действовал по указке, сам бы не додумался из-за молодости и другого уровня мышления. Приехал, ошарашил нас тем, что только вернулся из полиции. Хотя по официальным данным допрашивали его 28-го. К тому же он утверждал, что полицейские сняли его с поезда, но это ложь. Он пришел сам.

Стал утверждать, что наш сын виновен, что у Вити большие проблемы. На мои вопросы ответить вообще не мог. А когда описывал драку и якобы действия нашего сына, то повторял одни и те же как будто заученные фразы. Нервничал, часто жестикулировал руками, сбивался. Описывал свое поведение, по-моему, а не нашего сына.

По его словам, в полиции ему показывали видео, на котором видно все, вплоть до татуировок. Якобы наш сын сидит на потерпевшем и рьяно добивает его. У Вити действительно есть две татуировки. Но на видео, которое видели мы, вообще ничего непонятно. То, с чем приезжал этот человек, – абсолютная ложь. Мой муж хотел заявить об этом на допросе в полиции, но ему ответили: «Да, знаем, что к вам приезжали, но нам неинтересно».

Я вам больше скажу: за этого человека просили, причем высокие чины. Поэтому затерта запись, поэтому к нему нет вопросов на допросах. У него такие короткие допросы, обхохочешься. Хотя после всех событий он уехал из города точно так же, как и наш сын. Причем Витя так поступил по инициативе этого человека.

Он подходил и к другим участникам, но все отказались, а наш, дурачок, согласился! В такой ситуации Витя оказался впервые.

Он на свидании говорил, что был уверен: разбегутся все. «Сейчас мы все врассыпную, а как уляжется, вернемся». Такая была общая версия. В итоге уехали только они вдвоем, а в суде эта ситуация была перевернута совсем по-другому.

– Что говорил вам сам Виктор?

– Сын ошарашен, что против него выстроили все дело. Оно основывается на тайных свидетелях. Сначала был один, потом после продления срока задержания в СИЗО появился и второй. Этот странный кадр заявляет, что наш сын якобы сознался ему в том, что действительно убил человека.

Витя с этим человеком общался в суде, но не видел его лица, только голос. Сын спросил: «Опиши мою внешность, татуировки?» Тот отвечает: «Что-то связано с армией». Но у Виктора нет армейских татуировок. И вообще, кто будет рассказывать какому-то человеку о преступлении, если тот даже внешность по памяти воспроизвести не может?

– А экспертизы суд проводил?

– Ни одна не подтвердила виновность Виктора. У них ничего нет, ничего! Эксперт только подтвердил, что видеозапись испорчена, улучшить ее невозможно.

Мы настаивали, что в обвинении есть ошибки. Там написано: «Виктор бил потерпевшего руками и ногами». В тот вечер сын надел примечательные кроссовки из натуральной кожи. Мы говорили: «Возьмите их на экспертизу, с кожи ведь кровь не смыть, а убитый был весь в крови». У нас кроссовки не взяли, а потом в суде сказали, что уже прошло слишком много времени.

ДНК-тест тоже не показал виновности Вити. Что интересно, у двух участников драки этот тест пройти не получилось – Y-хромосомы повреждены. У очень интересных личностей. По нашему мнению, именно они реально виновны.