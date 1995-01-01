ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»

Лидер ФНЛ «Тамбов» вырвал ничью в матче 34-го тура со «Спартаком-2» (2:2).

«Сочи», идущий на втором месте, обыграл третью команду турнира «Томь» и приблизился к тамбовчанам на расстояние двух очков.

«Зенит-2» победил «Краснодар-2», забив пять голов.

Россия. Первенство ФНЛ. 34-й тур

Зенит-2 – Краснодар-2 – 5:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Воробьев. 7; 1:1 – Григорян, 15; 2:1 – Мостовой, 22; 2:2 – Ивашин, 29; 3:2 – Маркин, 64 (с пенальти); 4:2 – Мостовой, 69; 5:2 – Маркин, 87.

Ротор – СКА-Хабаровск – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Базелюк, 39; 0:2 – Квеквескири, 47; 1:2 – Пискунов, 59; 2:2 – Янушковский, 90+4.

Спартак-2 – Тамбов – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Аппаев, 45; 1:1 – Бакаев, 47; 2:1 – Фолмер, 85; 2:2 – Обухов, 90+1 (с пенальти).

Сочи – Томь – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Барсов, 37; 1:1 – Каккоев, 45+2; 2:1 – Песегов, 73; 3:1 – Обольский, 83.

Удаление: Барсов, 66 – нет.

Шинник – Чертаново – 3:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Колесниченко, 8; 0:2 – Сарвели, 16 (с пенальти); 0:3 – Прудников, 37; 1:3 – Камилов, 56; 2:3 – Низамутдинов, 60 (с пенальти); 3:3 – Шайморданов, 71.

Нижний Новгород – Сибирь – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 13.

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