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«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»

Бывший генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков рассказал о несостоявшемся трансфере в новосибирский клуб форварда Роберта Левандовски.

«Это был 2007-й год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом.

От него поступило предложение просмотреть трех-четырех игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче». Не могу сказать, что он как-то выделялся – точно был не лучше остальных.

Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло.

В итоге мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и все свернули – не сошлись в ценнике», – заявил Стрелков.

  • В 2008-м Левандовски перешел в «Лех», а еще через 2 года – в дортмундскую «Боруссию».
  • С лета 2014-го поляк выступает за «Баварию».
  • В текущее межсезонье 33-летний нападающий хочет уйти в «Барселону».

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11981

    ВетеR 26 минут назад

    слава богу, что не перешёл

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    Рейтинг: +7173

    серега кашин 37 минут назад

    доль на выдумки хитра, в какую ж не залезешь чтоб привлеч к себе внимание

    0
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    Рейтинг: +273

    isakkobelini 48 минут назад

    когда я уже прочитаю историю про Борю Ротенберга и Мадридский Реал))))

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