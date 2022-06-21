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  • «Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»

«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»

21 июня 2022, 16:34
3

Бывший генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков рассказал о несостоявшемся трансфере в новосибирский клуб форварда Роберта Левандовски.

«Это был 2007-й год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом.

От него поступило предложение просмотреть трех-четырех игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче». Не могу сказать, что он как-то выделялся – точно был не лучше остальных.

Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло.

В итоге мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и все свернули – не сошлись в ценнике», – заявил Стрелков.

  • В 2008-м Левандовски перешел в «Лех», а еще через 2 года – в дортмундскую «Боруссию».
  • С лета 2014-го поляк выступает за «Баварию».
  • В текущее межсезонье 33-летний нападающий хочет уйти в «Барселону».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Cибирь Левандовски Роберт
Комментарии (3)
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isakkobelini
1655819943
когда я уже прочитаю историю про Борю Ротенберга и Мадридский Реал))))
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серега кашин
1655820653
доль на выдумки хитра, в какую ж не залезешь чтоб привлеч к себе внимание
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ВетеR
1655821271
слава богу, что не перешёл
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