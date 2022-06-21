«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»

Бывший генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков рассказал о несостоявшемся трансфере в новосибирский клуб форварда Роберта Левандовски.

«Это был 2007-й год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом.

От него поступило предложение просмотреть трех-четырех игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче». Не могу сказать, что он как-то выделялся – точно был не лучше остальных.

Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло.

В итоге мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и все свернули – не сошлись в ценнике», – заявил Стрелков.

В 2008-м Левандовски перешел в «Лех», а еще через 2 года – в дортмундскую «Боруссию».

С лета 2014-го поляк выступает за «Баварию».

В текущее межсезонье 33-летний нападающий хочет уйти в «Барселону».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное