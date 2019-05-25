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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Краснодар-2
Cибирь - Краснодар-2: обзор матча 25 мая 2019
Cибирь
25.05.2019, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Cибирь - Краснодар-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Cибирь
Краснодар-2
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
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