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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Факел
Нижний Новгород - Факел: обзор матча 30 сентября 2017
Нижний Новгород
30.09.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 1
Завершен
Факел
70'
И. Горбунов
73'
И. Беляков
44'
Д. Мичуренков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Факел
Желтая карточка
А. Нежелев
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
М. Шарифи
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
И. Ламбарский
88'
86'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Мануковский
Замена
А. Абрамов
️️️️
И. Горбунов
81'
77'
Замена
А. Верулидзе
️️️️
А. Сердюк
74'
Замена
М. Шарифи
️️️️
Д. Мичуренков
ГОЛ! 2:1!
И. Беляков
73'
ГОЛ! 1:1!
И. Горбунов
70'
Желтая карточка
А. Хрипков
66'
66'
Желтая карточка
Д. Садов
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Фролов
56'
49'
Вторая желтая
С. Шумейко
Замена
И. Беляков
️️️️
Д. Щербак
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мичуренков
34'
Желтая карточка
С. Шумейко
28'
Желтая карточка
Т. Мустафин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Факел
16
Артем Федоров
ВР
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Александр Верулидзе
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Анисимов
90
Хрипков
5
Морозов
7
Маляров
8
Аюпов
74
Фомин
99
Щербак
17
Фролов
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
3-3-2-2
16
Федоров
29
Хайманов
26
Мустафин
55
Осипенко
27
Молодцов
37
Ушаков
2
Шумейко
88
Садов
8
Мануковский
7
Сердюк
19
Мичуренков
17
Горбунов
4
Абрамов
4
Абрамов
17
Горбунов
99
Щербак
10
Беляков
10
Беляков
99
Щербак
17
Фролов
7
Нежелев
7
Нежелев
17
Фролов
19
Ламбарский
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
19
Ламбарский
7
Сердюк
17
Верулидзе
17
Верулидзе
7
Сердюк
19
Мичуренков
33
Шарифи
33
Шарифи
19
Мичуренков
8
Мануковский
7
Каюмов
7
Каюмов
8
Мануковский
Остались в запасе
Нижний Новгород
Факел
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Николай Писарев
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Нижний Новгород - Факел
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Химик
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