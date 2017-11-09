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    Павел Гусев

    Тренер
    Имя Павел
    Отчество Пантелеевич
    Фамилия Гусев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 января 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 25 5 14 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2017 Волгарь 0 : 0 Факел
    15.07.2017 Факел 2 : 2 Шинник
    22.07.2017 Сочи 2 : 0 Факел
    26.07.2017 Факел 1 : 0 Тюмень
    30.07.2017 Сибирь 4 : 0 Факел
    05.08.2017 Факел 0 : 1 Оренбург
    09.08.2017 Тамбов 1 : 0 Факел
    13.08.2017 Факел 0 : 3 Спартак-2
    19.08.2017 Балтика 0 : 1 Факел
    27.08.2017 Факел 1 : 3 Енисей
    02.09.2017 Зенит-2 4 : 1 Факел
    06.09.2017 Авангард 2 : 0 Факел
    10.09.2017 Факел 2 : 0 Ротор
    16.09.2017 Кубань (ЛФЛ) 2 : 2 Факел
    24.09.2017 Луч 0 : 0 Факел
    30.09.2017 Пари НН 2 : 1 Факел
    07.10.2017 Факел 1 : 0 Крылья Советов
    14.10.2017 Томь 1 : 0 Факел
    21.10.2017 Факел 0 : 1 Химки
    29.10.2017 Шинник 0 : 1 Факел
    04.11.2017 Факел 0 : 0 Сочи
    08.11.2017 Тюмень 0 : 0 Факел
    12.11.2017 Факел 0 : 1 Сибирь
    18.11.2017 Оренбург 5 : 0 Факел
    25.11.2017 Факел 1 : 2 Тамбов
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