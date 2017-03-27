Тренера «Факела» потрясла самоотдача «Мордовии»

Главный тренер «Факела» Павел Гусев рассказал о главных ошибках своей команды, которые привели к поражению в матче с «Мордовией» в рамках 28-го тура первенства ФНЛ. Напомним, что игра закончилась со счетом 0:2.

«У нас были хорошие шансы поразить ворота – у Касьяна, Соловьева, Тихого. Увы, с реализацией было плохо. И на поле грех жаловаться – оно было великолепным, только играй и наслаждайся.

К поражению привели две ошибки – каждый футболист знает, за кого отвечает. Будем анализировать, что не получилось. Но сейчас уже можно сказать, что наши три центральных полузащитника совершали слишком много потерь. Не хватало Трошечкина, вызванного в сборную – у него в последних матчах хорошее движение было, креатив. А «Мордовия» потрясла самоотдачей», – сказал Гусев.

После 28 туров «Факел» занимает четвертое место в турнирной таблице первенства ФНЛ, а «Мордовия» – 17-е.