Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010