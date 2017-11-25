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Павел Гусев
Статистика
Павел Гусев - статистика
Россия
2 января 1953 (73)
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
Команда
И
В
П
Н
Факел
25
5
14
6
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
1 : 2
25.11.2017
Тамбов
Россия. ФНЛ, 24 тур
Оренбург
5 : 0
18.11.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Факел
0 : 1
12.11.2017
Cибирь
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
0 : 0
08.11.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
0 : 0
04.11.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
0 : 1
29.10.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
0 : 1
21.10.2017
Химки
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 0
14.10.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1 : 0
07.10.2017
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
2 : 1
30.09.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 0
24.09.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
16.09.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
Россия. ФНЛ, 12 тур
Авангард
2 : 0
06.09.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 11 тур
Зенит-2
4 : 1
02.09.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 3
27.08.2017
Енисей
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
0 : 1
19.08.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
0 : 3
13.08.2017
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
1 : 0
09.08.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
05.08.2017
Оренбург
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
4 : 0
30.07.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
1 : 0
26.07.2017
Тюмень
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
2 : 0
22.07.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
2 : 2
15.07.2017
Шинник
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
0 : 0
08.07.2017
Факел
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