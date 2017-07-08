Павел Гусев - статистика
Тренер
|Имя
|Павел
|Отчество
|Пантелеевич
|Фамилия
|Гусев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 января 1953
|Имя
|Павел
|Отчество
|Пантелеевич
|Фамилия
|Гусев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 января 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Факел
|25
|5
|14
|6
|Дата
|Матч
|08.07.2017
|Волгарь
|0 : 0
|Факел
|15.07.2017
|Факел
|2 : 2
|Шинник
|22.07.2017
|Сочи
|2 : 0
|Факел
|26.07.2017
|Факел
|1 : 0
|Тюмень
|30.07.2017
|Сибирь
|4 : 0
|Факел
|05.08.2017
|Факел
|0 : 1
|Оренбург
|09.08.2017
|Тамбов
|1 : 0
|Факел
|13.08.2017
|Факел
|0 : 3
|Спартак-2
|19.08.2017
|Балтика
|0 : 1
|Факел
|27.08.2017
|Факел
|1 : 3
|Енисей
|02.09.2017
|Зенит-2
|4 : 1
|Факел
|06.09.2017
|Авангард
|2 : 0
|Факел
|10.09.2017
|Факел
|2 : 0
|Ротор
|16.09.2017
|Кубань (ЛФЛ)
|2 : 2
|Факел
|24.09.2017
|Луч
|0 : 0
|Факел
|30.09.2017
|Пари НН
|2 : 1
|Факел
|07.10.2017
|Факел
|1 : 0
|Крылья Советов
|14.10.2017
|Томь
|1 : 0
|Факел
|21.10.2017
|Факел
|0 : 1
|Химки
|29.10.2017
|Шинник
|0 : 1
|Факел
|04.11.2017
|Факел
|0 : 0
|Сочи
|08.11.2017
|Тюмень
|0 : 0
|Факел
|12.11.2017
|Факел
|0 : 1
|Сибирь
|18.11.2017
|Оренбург
|5 : 0
|Факел
|25.11.2017
|Факел
|1 : 2
|Тамбов