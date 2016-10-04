Парфенов и Таталаев стали лучшими тренерами ФНЛ в сентябре

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов был признан лучшим тренером ФНЛ прошедшего сентября по версии лиги. Это стало возможным после двух крупных побед в домашних матчах чемпионата, а также победы в Кубке России над «Арсеналом». Параллельно проходило голосование болельщиков на сайте лиги. В нем одержал победу наставник «Тамбова» Андрей Талалаев. На счету его команды две гостевые победы – в Калининграде и Астрахани. За наставника тамбовчан высказалось 34,3% проголосовавших. Второе место досталось главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову (22,4%). На третьем месте расположился Павел Гусев из «Факела» (18,3%).