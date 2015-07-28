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    Юран может возглавить «Факел»

    В ближайшее время главный тренер «Факела» Павел Гусев может покинуть занимаемую должность из-за неудовлетворительных результатов. Воронежцы потерепели три поражения подряд на старте турнира ФНЛ и расположились в подвале таблицы.

    В случае увольнения Павла Гусева вакантную должность займeт Сергей Юран, последним местом работы которого была «Балтика». Под его руководством в прошлом сезоне калининградцы сумели сохранить прописку в ФНЛ, финишировав на 15-м месте
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    Источник: Eurofootball

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    28.07.2015 09:45
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    Комментарии (14)
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    shinnik
    1438071106
    сразу в в бан...никчёмный он,только понты и завышенная брутальность...
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    афоня72
    1438071691
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    Genario
    1438073534
    Юрану удачи!
    Ответить
    starche
    1438075339
    Пусть делом займется парень.
    Ответить
    112910415
    1438079296
    Факел уже начал побеждать!
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    qasi30
    1438084125
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    Berkut082
    1438084299
    Утка
    Ответить
    Поц
    1438091393
    Почему Юран? У него нет никаких успехов. Мутный тренер - ни плохой, ни хороший.
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    nahan
    1438165029
    Юрану удачи, давно его не слышно...
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    ologreds
    1694997528
    numo436994
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