Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Факела» получил дисквалификацию на два матча за оскорбление судьи

    Главный тренер «Факела» Павел Гусев был наказал двухматчевой дисквалификацией за оскорбительное поведение в отношении главного арбитра Тимура Асланбекова в матче первенства ФНЛ против «Кубани», который закончился со счетом 2:2.

    «Асланбеков объяснил, что не смог быстро среагировать на высказывания главного тренера, которые я считаю оскорбительными. Гусев принес извинения, поэтому мы приняли решение дать минимальное наказание – два матча», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    После 29 туров «Факел» занимает шестую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 7 апреля 2017, 10:35

      Гусеву-2 матча, а асланбекову за левый пеналь ни фига. Ну пожурили немного для вида...Позорище...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11