Главный тренер «Факела» получил дисквалификацию на два матча за оскорбление судьи

Главный тренер «Факела» Павел Гусев был наказал двухматчевой дисквалификацией за оскорбительное поведение в отношении главного арбитра Тимура Асланбекова в матче первенства ФНЛ против «Кубани», который закончился со счетом 2:2.

«Асланбеков объяснил, что не смог быстро среагировать на высказывания главного тренера, которые я считаю оскорбительными. Гусев принес извинения, поэтому мы приняли решение дать минимальное наказание – два матча», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После 29 туров «Факел» занимает шестую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ.