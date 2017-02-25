Гусев: «Рад победе «Факела» в Кубке ФНЛ»

Главный тренер «Факела» Павел Гусев поделился эмоциями от победы в финале Кубка ФНЛ над «Чертаново» (1:0). По словам специалиста игра получилась очень сложной.

— Непростая получилась игра?

— Тяжелейшая. Очень! «Чертаново» на этом турнире прыгнуло выше головы. Обученные, быстрые, техничные ребята. В первом тайме тяжело входили в игру, но постепенно мы оптимизировали состав — замены освежили наши действия, что принесло результат. Рад! Спасибо ребятам, которые проявили мастерство и характер. Поздравляю всех — наших болельщиков, руководство клуба во главе с президентом, всех сотрудников. Хотя, повторю, это один из этапов подготовки к сезону, который мы заканчиваем на хорошем эмоциональном фоне.

— Шампанское ребятам позволите?

— (смеется) Мы только выехали… От Лимассола, где проходил финал, до места нашего базирования в Айянапе полтора часа. Но вообще, конечно, соблюдать традицию надо…

— Вы уже выигрывали Кубок ФНЛ с «Чертаново». Можете сравнить эмоции?

— Эмоции всегда положительные. Но за этот период организация Кубка, за что спасибо ФНЛ во главе с Игорем Ефремовым, значительно выросла. Финал мы проводили просто на великолепном газоне! Если же объективно, то с «Уралом» мы подходили к турниру, лидируя в первенстве, в качестве фаворита. А здесь — борьба, борьба, борьба. За исключением победы над «Краснодаром-2» (8:3) все поединки получились упорнейшими. Так что эмоций больше.

«Факел» на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ.