Юран объяснил уход из «СКА-Хабаровска» спустя две недели после назначения

Уже бывший главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран высказался об увольнении из клуба спустя две недели после назначения.

«Я разорвал контракт с Хабаровском из-за моментов, которые не связаны с футбольной составляющей. Это было сделано по здоровью. Была рекомендация врачей – не летать на дальние расстояния ближайшие два-три месяца. Я был в больнице после небольшой операции, которая была связана с удалением камней из почек.

Переговорил с руководством «СКА-Хабаровска», что есть такие рекомендации и хотелось бы прислушаться к этому. Вопрос не стоял резко: «Нельзя и всe». Нет, просто нежелательно. Приняли решение разорвать контракт», – сказал Юран.