Гусев: «Оснований для паники в «Факеле» я пока не вижу»

Главный тренер «Факела» Павел Гусев прокомментировал игру команды с питерским «Динамо» в рамках 3-го тура ФНЛ. Клуб из Воронежа проиграл во встрече со счетом 0:2.

«Действиями своей команды сегодня я в целом доволен, особенно в первом тайме. Поэтому результат матча, на мой взгляд, не совсем соответствует тому, что происходило на поле. Мы больше владели мячом, территорией, вели игру. Все решили индивидуальные ошибки и нереализация моментов, которые у нас были. В первом тайме не использовали два хороших шанса. А голы пропустили из-за ошибок в элементарных ситуациях. Вопрос сыгранности стоит очень остро. Но я верю в прогресс, тем более признаки его уже есть – команда, еще раз повторюсь, смотрелась сегодня очень неплохо. Есть еще потенциальная опасность в том, что многие ребята пришли к нам из второй лиги. По мере накопления усталости на первый план будет выходить мастерство и опыт. Но будем думать, варьировать состав.

Какая задача стоит перед «Факелом»? Скажу банальную вещь: в той ситуации, в которой мы оказались, создать боеспособную команду и стремиться к победе в каждом матче. Если в каждом матче мы будем показывать такую игру и такое желание, у меня не повернется язык кого-то упрекнуть. Индивидуальные ошибки – следствие недостатка опыта. Когда мы вышли в ФНЛ из ПФЛ, состав тоже очень сильно обновился. И мы начинали чемпионат с пяти поражений в шести стартовых турах, но первый круг закончили в итоге на третьем месте, а закончили шестыми. Оснований для паники я пока не вижу, потому что вижу, как ребята работают на тренировках и отдаются делу. Да, сейчас ситуация сложнее, обновление более масштабное. Но команда на правильном пути», — заявил Гусев.

«Факел» после трех туров занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.