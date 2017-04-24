Тренер «Факела» Гусев: «Тюмень» – хорошая команда с сибирским характером»

Главный тренер «Факела» Павел Гусев отдал должно футболистам «Тюмени» (1:3), с которыми его команда встречалась в рамках 33-го тура первенства ФНЛ. Стоит отметить очередной судейский скандал: все три гола хозяева забили после перерыва с пенальти. По итогам встречи президент «Факела» Евгений Севергин назвал беспределом работу судейской бригады во главе с Артемом Чистяковым.

– Поздравляю «Тюмень» с победой. В первом тайме было наше безоговорочное преимущество. Во втором индивидуальные ошибки привели к назначениям пенальти в наши ворота. Сыграли не так, как хотелось. Слабо двигались футболисты средней части поля. Отсюда потеряли контроль над мячом.

– Фанаты «Факела» после матча упрекали футболистов в том, что у тех не «горели» глаза. Согласны с этим?

– Не скажу, что глаза у них не «горели». А вот то, что во втором тайме допустили много индивидуальных ошибок – это факт. Принимали неправильные решения и слабо двигались. Во втором тайме полузащита у нас отсутствовала. «Тюмень» же горела желанием, стремилась отыграться, вынуждала совершить ошибки.

– Почему в этом сезоне не удалось обыграть «Тюмень»?

– Потому что «Тюмень» – хорошая команда с сибирским характером.