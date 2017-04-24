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    Тренер «Факела» Гусев: «Тюмень» – хорошая команда с сибирским характером»

    Главный тренер «Факела» Павел Гусев отдал должно футболистам «Тюмени» (1:3), с которыми его команда встречалась в рамках 33-го тура первенства ФНЛ. Стоит отметить очередной судейский скандал: все три гола хозяева забили после перерыва с пенальти. По итогам встречи президент «Факела» Евгений Севергин назвал беспределом работу судейской бригады во главе с Артемом Чистяковым.

    – Поздравляю «Тюмень» с победой. В первом тайме было наше безоговорочное преимущество. Во втором индивидуальные ошибки привели к назначениям пенальти в наши ворота. Сыграли не так, как хотелось. Слабо двигались футболисты средней части поля. Отсюда потеряли контроль над мячом.

    – Фанаты «Факела» после матча упрекали футболистов в том, что у тех не «горели» глаза. Согласны с этим?

    – Не скажу, что глаза у них не «горели». А вот то, что во втором тайме допустили много индивидуальных ошибок – это факт. Принимали неправильные решения и слабо двигались. Во втором тайме полузащита у нас отсутствовала. «Тюмень» же горела желанием, стремилась отыграться, вынуждала совершить ошибки.

    – Почему в этом сезоне не удалось обыграть «Тюмень»?

    – Потому что «Тюмень» – хорошая команда с сибирским характером.

    Источник: ФНЛ

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    24.04.2017 10:04
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