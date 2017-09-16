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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Енисей
Нижний Новгород - Енисей: обзор матча 16 сентября 2017
Нижний Новгород
16.09.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
8'
И. Ганиев (АГ)
30'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Енисей
90'
+3
Желтая карточка
А. Исаев
Замена
В. Карпухин
️️️️
И. Горбунов
80'
Желтая карточка
А. Хрипков
77'
Замена
В. Манзон
️️️️
И. Ламбарский
75'
66'
Желтая карточка
П. Рожков
66'
Замена
А. Малоян
️️️️
С. Сердеров
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
С. Каретник
56'
49'
Замена
М. Васильев
️️️️
А. Новиков
46'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Ломакин
Замена
М. Сорочкин
️️️️
Д. Щербак
46'
40'
Замена
А. Исаев
️️️️
В. Стеклов
Желтая карточка
А. Абрамов
39'
Желтая карточка
Д. Фомин
34'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Сердеров
28'
Желтая карточка
В. Камеш
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Ганиев
4'
Желтая карточка
В. Стеклов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Николай Писарев
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
17
Антон Фролов
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-2-3-1
77
Бородько
88
Ганиев
7
Маляров
90
Хрипков
4
Абрамов
8
Аюпов
74
Фомин
99
Щербак
19
Ламбарский
31
Каретник
17
Горбунов
3-1-4-2
47
Филиппов
4
Чичерин
15
Новиков
19
Гарбуз
27
Рожков
20
Стеклов
8
Иванов
33
Камеш
90
Ломакин
32
Козлов
28
Сердеров
17
Горбунов
9
Карпухин
9
Карпухин
17
Горбунов
19
Ламбарский
29
Манзон
29
Манзон
19
Ламбарский
99
Щербак
21
Сорочкин
21
Сорочкин
99
Щербак
31
Каретник
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
31
Каретник
15
Новиков
23
Васильев
23
Васильев
15
Новиков
20
Стеклов
10
Исаев
10
Исаев
20
Стеклов
90
Ломакин
14
Семакин
14
Семакин
90
Ломакин
28
Сердеров
0
Малоян
0
Малоян
28
Сердеров
Остались в запасе
Нижний Новгород
Енисей
17
Антон Фролов
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
31
Артур Анисимов
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Николай Писарев
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Сергей Чепчугов
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
17
Антон Фролов
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
31
Артур Анисимов
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Сергей Чепчугов
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Нижний Новгород - Енисей
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Химик
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