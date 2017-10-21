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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Нижний Новгород
Луч - Нижний Новгород: обзор матча 21 октября 2017
Луч
21.10.2017, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
66'
К. Марущак
61'
М. Сорочкин
71'
Д. Фомин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Нижний Новгород
90'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Нежелев
80'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
И. Ламбарский
Желтая карточка
М. Насадюк
78'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
О. Пражновски
76'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Фомин
69'
Замена
В. Карпухин
️️️️
А. Абрамов
ГОЛ! 1:1!
К. Марущак
66'
65'
Замена
И. Беляков
️️️️
М. Сорочкин
Замена
А. Мязин
️️️️
Е. Стешин
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Сорочкин
51'
Желтая карточка
А. Абрамов
Замена
А. Бажев
️️️️
Д. Маляка
46'
Желтая карточка
Д. Маляка
40'
40'
Желтая карточка
А. Нежелев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Луч
50
Егор Шамов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
8
Руслан Заерко
ЦП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
4-2-2-2
70
Котляров
21
Пражновски
12
Пономаренко
76
Стешин
18
Марущак
3
Насадюк
15
Маляка
10
Гелоян
18
Килин
11
Носов
18
Гордиенко
3-3-1-1-1
31
Анисимов
7
Нежелев
5
Морозов
25
Филин
4
Абрамов
74
Фомин
90
Хрипков
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
21
Пражновски
18
Хлебородов
18
Хлебородов
21
Пражновски
76
Стешин
87
Мязин
87
Мязин
76
Стешин
15
Маляка
9
Бажев
9
Бажев
15
Маляка
21
Сорочкин
10
Беляков
10
Беляков
21
Сорочкин
4
Абрамов
9
Карпухин
9
Карпухин
4
Абрамов
7
Нежелев
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
7
Нежелев
19
Ламбарский
42
Кириллов
42
Кириллов
19
Ламбарский
Остались в запасе
Луч
Нижний Новгород
8
Руслан Заерко
ЦП
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
99
Николай Сысуев
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
8
Руслан Заерко
ЦП
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Луч - Нижний Новгород
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Динамо
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