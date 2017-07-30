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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Нижний Новгород
Волгарь - Нижний Новгород: обзор матча 30 июля 2017
Волгарь
30.07.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
9'
Р. Акбашев
77'
И. Машуков
84'
В. Карпухин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Нижний Новгород
88'
Желтая карточка
И. Горбунов
87'
Желтая карточка
В. Гогберашвили
Желтая карточка
Д. Кабутов
85'
84'
ГОЛ! 2:1!
В. Карпухин
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Дышеков
78'
ГОЛ! 2:0!
И. Машуков
77'
76'
Замена
В. Карпухин
️️️️
М. Сорочкин
75'
Вторая желтая
И. Ганиев
64'
Замена
В. Манзон
️️️️
И. Беляков
64'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
И. Ламбарский
62'
Желтая карточка
И. Беляков
Замена
Т. Букия
️️️️
Р. Акбашев
62'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
61'
Желтая карточка
Р. Акбашев
58'
54'
Желтая карточка
И. Ганиев
46'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Ю. Морозов
Замена
И. Машуков
️️️️
С. Веркашанский
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Акбашев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
3-4-2
71
Бучнев
85
Григорьев
30
Таказов
15
Плиев
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
9
Веркашанский
99
Акбашев
3-3-1-1-2
31
Анисимов
90
Хрипков
92
Хайруллов
5
Морозов
4
Абрамов
8
Аюпов
88
Ганиев
19
Ламбарский
17
Горбунов
10
Беляков
21
Сорочкин
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
33
Дышеков
10
Газзаев
10
Газзаев
33
Дышеков
99
Акбашев
10
Букия
10
Букия
99
Акбашев
9
Веркашанский
14
Машуков
14
Машуков
9
Веркашанский
21
Сорочкин
9
Карпухин
9
Карпухин
21
Сорочкин
10
Беляков
29
Манзон
29
Манзон
10
Беляков
19
Ламбарский
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
19
Ламбарский
5
Морозов
74
Фомин
74
Фомин
5
Морозов
Остались в запасе
Волгарь
Нижний Новгород
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Волгарь - Нижний Новгород
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Центральный
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