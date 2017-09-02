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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Нижний Новгород
Тамбов - Нижний Новгород: обзор матча 02 сентября 2017
Тамбов
02.09.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
76'
А. Скворцов
89'
Д. Поярков
10'
А. Хрипков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Нижний Новгород
ГОЛ! 2:1!
Д. Поярков
89'
Желтая карточка
В. Рыжков
84'
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Мурнин
82'
Желтая карточка
М. Кашчелан
80'
77'
Замена
Д. Щербак
️️️️
М. Сорочкин
ГОЛ! 1:1!
А. Скворцов
76'
69'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
С. Каретник
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Трусевич
64'
63'
Замена
И. Беляков
️️️️
В. Карпухин
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Часовских
58'
55'
Замена
К. Маляров
️️️️
И. Ламбарский
49'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
И. Гультяев
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Хрипков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
22
Максим Лазуткин
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
4-1-3-2
1
Вавилин
35
Гультяев
55
Шляков
29
Горбатюк
22
Рыбин
18
Кашчелан
30
Трусевич
27
Мурнин
70
Шевчук
92
Скворцов
15
Часовских
4-1-2-1-2
77
Бородько
4
Абрамов
92
Хайруллов
90
Хрипков
88
Ганиев
8
Аюпов
31
Каретник
19
Ламбарский
17
Горбунов
9
Карпухин
21
Сорочкин
35
Гультяев
4
Овсиенко
4
Овсиенко
35
Гультяев
27
Мурнин
25
Поярков
25
Поярков
27
Мурнин
15
Часовских
28
Рыжков
28
Рыжков
15
Часовских
30
Трусевич
44
Кухарчук
44
Кухарчук
30
Трусевич
21
Сорочкин
99
Щербак
99
Щербак
21
Сорочкин
9
Карпухин
10
Беляков
10
Беляков
9
Карпухин
19
Ламбарский
7
Маляров
7
Маляров
19
Ламбарский
31
Каретник
42
Кириллов
42
Кириллов
31
Каретник
Остались в запасе
Тамбов
Нижний Новгород
22
Максим Лазуткин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Олег Чернышов
ПВ
29
Вадим Манзон
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
22
Максим Лазуткин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
7
Олег Чернышов
ПВ
Остались в запасе
29
Вадим Манзон
ЦФ
31
Артур Анисимов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Тамбов - Нижний Новгород
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак
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