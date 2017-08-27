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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Оренбург
Нижний Новгород - Оренбург: обзор матча 27 августа 2017
Нижний Новгород
27.08.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
40'
В. Кулик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Оренбург
74'
Замена
С. Бреев
️️️️
В. Кулик
Замена
И. Беляков
️️️️
В. Карпухин
67'
Желтая карточка
В. Карпухин
63'
63'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Замена
А. Нежелев
️️️️
В. Гогберашвили
62'
60'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Попович
Замена
М. Сорочкин
️️️️
В. Манзон
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Д. Щербак
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Кулик
33'
Желтая карточка
Д. Попович
21'
Желтая карточка
В. Парняков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
18
Артем Попов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
3-2-2-1-2
77
Бородько
92
Хайруллов
90
Хрипков
4
Абрамов
8
Аюпов
74
Фомин
87
Гогберашвили
99
Щербак
17
Горбунов
29
Манзон
9
Карпухин
3-2-3-1-1
9
Руденко
15
Андреев
10
Парняков
2
Бегич
12
Малых
3
Гетигежев
22
Попович
55
Кулик
8
Чиркин
22
Ефремов
90
Делькин
9
Карпухин
10
Беляков
10
Беляков
9
Карпухин
29
Манзон
21
Сорочкин
21
Сорочкин
29
Манзон
87
Гогберашвили
7
Нежелев
7
Нежелев
87
Гогберашвили
99
Щербак
19
Ламбарский
19
Ламбарский
99
Щербак
55
Кулик
23
Бреев
23
Бреев
55
Кулик
22
Попович
84
Воробьев
84
Воробьев
22
Попович
Остались в запасе
Нижний Новгород
Оренбург
7
Кирилл Маляров
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Николай Писарев
73
Дмитрий Чванов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
14
Игорь Коронов
ПП
18
Артем Попов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
14
Игорь Коронов
ПП
18
Артем Попов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Нижний Новгород - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Северный
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