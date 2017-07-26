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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Химки
Нижний Новгород - Химки: обзор матча 26 июля 2017
Нижний Новгород
26.07.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Химки
9'
Ю. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Химки
90'
+2
Желтая карточка
Н. Лапин
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
И. Горбунов
82'
Желтая карточка
Ю. Морозов
69'
65'
Замена
А. Радченко
️️️️
Д. Малания
Замена
В. Карпухин
️️️️
И. Ламбарский
62'
Замена
А. Нежелев
️️️️
И. Беляков
62'
54'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Беликов
54'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Ф. Дворников
Замена
В. Манзон
️️️️
М. Сорочкин
46'
28'
Желтая карточка
К. Заика
ГОЛ! 1:0!
Ю. Морозов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
26
Иван Беликов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Анисимов
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
88
Ганиев
8
Аюпов
4
Абрамов
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
10
Беляков
3-2-3-2
18
Исупов
20
Малания
44
Лисинков
5
Шумских
9
Лапин
27
Заика
26
Беликов
8
Талалай
17
Батов
11
Кузьмичев
9
Дворников
19
Ламбарский
9
Карпухин
9
Карпухин
19
Ламбарский
21
Сорочкин
29
Манзон
29
Манзон
21
Сорочкин
10
Беляков
7
Нежелев
7
Нежелев
10
Беляков
17
Горбунов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
17
Горбунов
9
Дворников
8
Петрусев
8
Петрусев
9
Дворников
26
Беликов
77
Мостовой
77
Мостовой
26
Беликов
20
Малания
27
Радченко
27
Радченко
20
Малания
Остались в запасе
Нижний Новгород
Химки
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
74
Даниил Фомин
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
45
Евгений Горячев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
36
Александр Панцырев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
74
Даниил Фомин
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Нижний Новгород - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Химик
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