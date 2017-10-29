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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Нижний Новгород
Крылья Советов - Нижний Новгород: обзор матча 29 октября 2017
Крылья Советов
29.10.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
88'
Д. Ятченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Нижний Новгород
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Алиев
90'
+3
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Д. Кленкин
90'
+2
90'
Желтая карточка
К. Маляров
Желтая карточка
Г. Зотов
90'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ятченко
88'
84'
Замена
А. Хрипков
️️️️
А. Нежелев
67'
Замена
И. Беляков
️️️️
И. Ламбарский
Замена
Д. Ятченко
️️️️
А. Чочиев
62'
Желтая карточка
Д. Кленкин
49'
Замена
К. Гоцук
️️️️
И. Таранов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
3-1-3-2-1
14
Конюхов
30
Надсон
0
Таранов
31
Зотов
64
Ланин
22
Мияилович
10
Алиев
4
Кленкин
31
Ткачук
11
Чочиев
22
Самодин
3-4-1-1-1
31
Анисимов
7
Нежелев
5
Морозов
25
Филин
7
Маляров
8
Аюпов
74
Фомин
92
Хайруллов
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
11
Чочиев
33
Ятченко
33
Ятченко
11
Чочиев
0
Таранов
24
Гоцук
24
Гоцук
0
Таранов
4
Кленкин
44
Башкиров
44
Башкиров
4
Кленкин
10
Алиев
5
Зинков
5
Зинков
10
Алиев
19
Ламбарский
10
Беляков
10
Беляков
19
Ламбарский
7
Нежелев
90
Хрипков
90
Хрипков
7
Нежелев
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
4
Артем Абрамов
ПЗ
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Николай Писарев
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Николай Писарев
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Металлург
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