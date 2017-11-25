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Владимир Гогберашвили
Статистика
Владимир Гогберашвили - статистика
Завершил карьеру
16 апреля 1987 (39), Кутаиси
#87 | Полузащитник
165 см | 58 кг
Россия | Грузия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
19
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нижний Новгород
2 : 2
25.11.2017
Сочи
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
2 : 1
12.11.2017
Волгарь
65' - 90'
89'
90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
0 : 2
08.11.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нижний Новгород
0 : 0
04.11.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
1 : 0
29.10.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
1 : 2
21.10.2017
Нижний Новгород
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0 : 3
14.10.2017
Кубань (ЛФЛ)
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1 : 2
07.10.2017
Нижний Новгород
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
2 : 1
30.09.2017
Факел
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Зенит-2
2 : 1
24.09.2017
Нижний Новгород
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
0 : 2
16.09.2017
Енисей
56' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0 : 0
10.09.2017
Нижний Новгород
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нижний Новгород
1 : 3
06.09.2017
Спартак-2
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
2 : 1
02.09.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нижний Новгород
0 : 1
27.08.2017
Оренбург
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 1
19.08.2017
Нижний Новгород
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нижний Новгород
1 : 2
13.08.2017
Тюмень
44' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нижний Новгород
0 : 1
05.08.2017
Шинник
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
30.07.2017
Нижний Новгород
64' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нижний Новгород
1 : 0
26.07.2017
Химки
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
22.07.2017
Нижний Новгород
80' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
0 : 0
15.07.2017
Крылья Советов
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
2 : 2
08.07.2017
Авангард
79' - 90'
89'
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