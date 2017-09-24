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    Владимир Гогберашвили - статистика

    Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Олегович
    Фамилия Гогберашвили
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кутаиси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 165
    Вес 58
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 19 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 89' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:2 Сочи (Сочи)
    12.11.2017 65' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    89' 90'
    08.11.2017 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    04.11.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Томь (Томск)
    29.10.2017 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    21.10.2017 90' -90' Луч (Владивосток) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    14.10.2017 77' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:3 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    07.10.2017 46' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    30.09.2017 88' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Факел (Воронеж)
    24.09.2017 67' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    16.09.2017 56' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Енисей (Красноярск)
    10.09.2017 62' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    06.09.2017 71' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    02.09.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.08.2017 1' -62' Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    19.08.2017 1' -70' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    13.08.2017 44' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    45'
    09.08.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    05.08.2017 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Шинник (Ярославль)
    30.07.2017 64' -90' Волгарь (Астрахань) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    87'
    26.07.2017 82' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Химки (Химки)
    22.07.2017 80' -90' Томь (Томск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    80'
    15.07.2017 76' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    08.07.2017 79' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:2 Авангард (Курск)
    89'
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