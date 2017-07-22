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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Нижний Новгород
Томь - Нижний Новгород: обзор матча 22 июля 2017
Томь
22.07.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
49'
А. Соболев (П)
3'
Т. Аюпов
80'
В. Гогберашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Нижний Новгород
Желтая карточка
С. Каретник
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Манзон
80'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
И. Горбунов
80'
ГОЛ! 1:2!
В. Гогберашвили
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Деобальд
74'
69'
Замена
В. Манзон
️️️️
И. Беляков
69'
Замена
А. Нежелев
️️️️
И. Ламбарский
Замена
С. Каретник
️️️️
А. Саная
65'
Замена
А. Мелихов
️️️️
Ю. Шафинский
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Соболев
49'
46'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Ю. Морозов
Замена
А. Макурин
️️️️
Ю. Петраков
38'
32'
Желтая карточка
И. Горбунов
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Аюпов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
77
Юрий Петраков
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Гутеев
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
31
Сергей Каретник
ПП
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
3-3-2-2
16
Шафинский
33
Олейник
93
Герасимов
66
Пульич
20
Войдель
22
Иванов
77
Петраков
57
Деобальд
29
Кудряшов
32
Саная
7
Соболев
3-3-1-1-2
31
Анисимов
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
4
Абрамов
8
Аюпов
88
Ганиев
19
Ламбарский
17
Горбунов
21
Сорочкин
10
Беляков
16
Шафинский
42
Мелихов
42
Мелихов
16
Шафинский
77
Петраков
21
Макурин
21
Макурин
77
Петраков
57
Деобальд
77
Сасин
77
Сасин
57
Деобальд
32
Саная
31
Каретник
31
Каретник
32
Саная
10
Беляков
29
Манзон
29
Манзон
10
Беляков
19
Ламбарский
7
Нежелев
7
Нежелев
19
Ламбарский
17
Горбунов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
17
Горбунов
5
Морозов
74
Фомин
74
Фомин
5
Морозов
Остались в запасе
Томь
Нижний Новгород
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
27
Аркадий Симанов
ЛП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Александр Гутеев
Остались в запасе
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
27
Аркадий Симанов
ЛП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Александр Гутеев
Статистика матча Томь - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
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