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    Александр Гутеев

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Гутеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 июня 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пари НН 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2017 Томь 1 : 2 Пари НН
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