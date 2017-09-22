Писарев: «Должны были обыгрывать «Уфу» в основное время, по судейству есть вопросы»

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев считает, что его команда должна была обыгрывать «Уфу» в основное время матча 1/16 финала Кубка России, но судья допустил ряд ошибок. Специалист продолжает настаивать на необходимости введения системы видеоповторов в российском футболе.

«Команды Премьер-лиги по-разному отнеслись к Кубку. Уфимцы провели приличную ротацию состава, но, тем не менее, сегодня мы обыграли достойного соперника, с чем и хочу поздравить команду. Мы тоже произвели изменения в составе, держа в уме игру в Питере через два дня с «Зенитом-2», который к тому же отдыхал, не принимая участие в розыгрыше Кубка России.

По игре… Считаю, что мы должны были выигрывать в основное время. По судейству есть вопросы сразу по нескольким эпизодам. Так что я буду ждать видеоповторы в российском футболе! Это недорого, на самом деле.

Мы с тренером вратарей Александром Гутеевым решили, что Анисимов будет не только отражать, но и бить пенальти. Артур был готов к этому. Он – молодец! Здорово забил!» – приводит пресс-служба «Олимпийца» слова Писарева.

Матча 1/16 финала Кубка России «Олимпиец» – «Уфа» закончился со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти хозяева поля были сильнее.