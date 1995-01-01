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    Юрий Петраков

    #77 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Петраков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник "ФШМ-Торпедо"
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 1991 (32 года)
    Рост 178
    Вес 71
    Стоимость:
    € 50
    тыс
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