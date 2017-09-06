Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Оренбург
Томь - Оренбург: обзор матча 06 сентября 2017
Томь
06.09.2017, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Оренбург
86'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Парняков
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Макурин
86'
73'
Желтая карточка
И. Удалый
70'
Замена
С. Бегич
️️️️
А. Ойеволе
Замена
А. Соболев
️️️️
Д. Сасин
70'
58'
Замена
В. Кулик
️️️️
Благо
54'
Желтая карточка
С. Бреев
44'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
С. Зуйков
40'
26'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
Д. Сасин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
40
Благо
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Шафинский
66
Пульич
5
Микуцкис
23
Зуйков
20
Померко
20
Войдель
21
Макурин
22
Иванов
57
Деобальд
77
Сасин
32
Саная
4-3-2-1
9
Руденко
12
Малых
3
Удалый
58
Ойеволе
10
Парняков
23
Бреев
40
Благо
8
Чиркин
18
Попов
22
Ефремов
9
Мамтов
21
Макурин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
21
Макурин
77
Сасин
7
Соболев
7
Соболев
77
Сасин
58
Ойеволе
2
Бегич
2
Бегич
58
Ойеволе
40
Благо
55
Кулик
55
Кулик
40
Благо
10
Парняков
84
Воробьев
84
Воробьев
10
Парняков
22
Ефремов
14
Коронов
14
Коронов
22
Ефремов
Остались в запасе
Томь
Оренбург
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Денис Попович
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Денис Попович
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Томь - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Оренбург
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+