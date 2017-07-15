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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Томь
Луч - Томь: обзор матча 15 июля 2017
Луч
15.07.2017, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
3 : 0
Завершен
Томь
23'
А. Мязин
48'
А. Бажев
78'
Р. Гордиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Томь
90'
Пенальти не реализован!
А. Саная
Замена
Р. Заерко
️️️️
А. Бажев
84'
82'
Замена
Д. Большунов
️️️️
Р. Войдель
ГОЛ! 3:0!
Р. Гордиенко
78'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Мязин
77'
74'
Желтая карточка
Р. Салахутдинов
Замена
А. Марченко
️️️️
М. Насадюк
66'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Носов
59'
49'
Желтая карточка
Р. Войдель
ГОЛ! 2:0!
А. Бажев
48'
46'
Замена
А. Саная
️️️️
С. Каретник
46'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Д. Соколов
40'
Желтая карточка
Д. Сасин
ГОЛ! 1:0!
А. Мязин
23'
17'
Желтая карточка
Д. Соколов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Амир Бажев
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
31
Сергей Каретник
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
4-2-1-3
70
Котляров
7
Соблиров
12
Пономаренко
76
Стешин
15
Тихий
3
Насадюк
15
Маляка
18
Килин
11
Носов
87
Мязин
9
Бажев
2-4-3-1
16
Шафинский
84
Митерев
93
Герасимов
77
Петраков
31
Каретник
25
Соколов
20
Войдель
29
Кудряшов
57
Деобальд
77
Сасин
7
Соболев
3
Насадюк
48
Марченко
48
Марченко
3
Насадюк
9
Бажев
8
Заерко
8
Заерко
9
Бажев
87
Мязин
18
Хлебородов
18
Хлебородов
87
Мязин
11
Носов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
11
Носов
25
Соколов
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
25
Соколов
20
Войдель
97
Большунов
97
Большунов
20
Войдель
31
Каретник
32
Саная
32
Саная
31
Каретник
Остались в запасе
Луч
Томь
19
Максим Машнев
ОП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
21
Антон Макурин
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
Остались в запасе
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
21
Антон Макурин
ЦП
Статистика матча Луч - Томь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Динамо
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