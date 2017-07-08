Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Кубань (ЛФЛ)
Томь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 08 июля 2017
Томь
08.07.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 4
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
17'
А. Соболев
7'
В. Лобкарев
10'
Н. Марков
45'
В. Обухов (П)
63'
Н. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Р. Салахутдинов
90'
+3
85'
Замена
С. Бендзь
️️️️
А. Клещенко
80'
Замена
И. Нурисов
️️️️
И. Пономарёв
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Макурин
79'
Желтая карточка
А. Герасимов
77'
Замена
А. Митерев
️️️️
Э. Карымов
77'
Желтая карточка
С. Каретник
75'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
П. Кудряшов
67'
64'
Замена
А. Гай
️️️️
Д. Якуба
Замена
А. Саная
️️️️
Ю. Петраков
64'
63'
ГОЛ! 1:4!
Н. Марков
59'
Желтая карточка
Д. Якуба
45'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Обухов
Желтая карточка
П. Кудряшов
41'
Желтая карточка
А. Соболев
39'
25'
Желтая карточка
Н. Маляров
ГОЛ! 1:2!
А. Соболев
17'
Желтая карточка
Д. Сасин
16'
10'
ГОЛ! 0:2!
Н. Марков
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Лобкарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
21
Антон Макурин
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
31
Сергей Каретник
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
2-4-3-1
16
Шафинский
50
Карымов
93
Герасимов
25
Соколов
31
Каретник
21
Макурин
77
Петраков
57
Деобальд
77
Сасин
29
Кудряшов
7
Соболев
4-1-3-1-1
99
Дюпин
13
Марков
24
Клещенко
28
Байрыев
8
Бугаев
8
Якуба
78
Пономарёв
17
Коновалов
7
Маляров
52
Лобкарев
13
Обухов
50
Карымов
84
Митерев
84
Митерев
50
Карымов
29
Кудряшов
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
29
Кудряшов
21
Макурин
97
Большунов
97
Большунов
21
Макурин
77
Петраков
32
Саная
32
Саная
77
Петраков
78
Пономарёв
90
Нурисов
90
Нурисов
78
Пономарёв
24
Клещенко
26
Бендзь
26
Бендзь
24
Клещенко
8
Якуба
19
Гай
19
Гай
8
Якуба
Остались в запасе
Томь
Кубань (ЛФЛ)
42
Александр Мелихов
ВР
72
Николай Москаленко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
Остались в запасе
72
Николай Москаленко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Статистика матча Томь - Кубань (ЛФЛ)
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Кубань (ЛФЛ)
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+