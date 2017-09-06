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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Спартак-2
Нижний Новгород - Спартак-2: обзор матча 06 сентября 2017
Нижний Новгород
06.09.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 3
Завершен
Спартак-2
13'
С. Каретник
35'
А. Сокол
52'
А. Хрипков (АГ)
90+1'
И. Самбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Спартак-2
90'
+3
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Д. Полубояринов
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
И. Самбу
85'
Замена
И. Самбу
️️️️
А. Ломовицкий
Замена
Д. Фомин
️️️️
С. Каретник
76'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
И. Горбунов
71'
63'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Хрипков
Замена
И. Беляков
️️️️
В. Карпухин
46'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Сокол
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Ю. Кириллов
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Каретник
13'
3'
Желтая карточка
П. Лелюхин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
77
Михаил Бородько
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Николай Писарев
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
17
Антон Фролов
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
29
Вадим Манзон
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
10
Петр Володкин
АП
49
Идриса Самбу
ЦФ
4-1-2-1-2
77
Бородько
92
Хайруллов
90
Хрипков
25
Филин
4
Абрамов
8
Аюпов
42
Кириллов
31
Каретник
17
Горбунов
21
Сорочкин
9
Карпухин
3-4-2-1
98
Максименко
88
Сокол
46
Мамин
3
Красильниченко
66
Лелюхин
8
Самсонов
83
Пантелеев
20
Полубояринов
11
Ломовицкий
77
Бакаев
88
Давыдов
9
Карпухин
10
Беляков
10
Беляков
9
Карпухин
17
Горбунов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
17
Горбунов
31
Каретник
74
Фомин
74
Фомин
31
Каретник
42
Кириллов
19
Ламбарский
19
Ламбарский
42
Кириллов
20
Полубояринов
10
Рудковский
10
Рудковский
20
Полубояринов
11
Ломовицкий
49
Самбу
49
Самбу
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак-2
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Антон Фролов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Главный тренер
Николай Писарев
8
Борис Цыганков
ОП
10
Петр Володкин
АП
35
Леонид Миронов
ЦЗ
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Антон Фролов
ЦП
29
Вадим Манзон
ЦФ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
31
Артур Анисимов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Остались в запасе
8
Борис Цыганков
ОП
10
Петр Володкин
АП
35
Леонид Миронов
ЦЗ
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Николай Писарев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Химик
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